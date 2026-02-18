Размещение ядерного оружия на территории Эстонии сделает ее особой целью для России, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, эстонцы стремятся вступить в конфликт с РФ, однако явно переоценивают свои силы.

Видимо, Эстония решила утопиться в Балтийском море. Маленькая страна очень хочет владеть чем-то, помимо породы собак, которую они вывели для преследования раненых черепах. И замахнулась сразу на ядерное оружие, не понимая, что таким образом превращается в особую мишень, которая держится на особом контроле и первая подлежит уничтожению в случае плохого развития событий. Они сами пытаются создать таких событий как можно больше. Так сказать, раздуть костер войны с Россией на Балтийском море, — высказался Колесник.

Он отметил, что предложение разместить ядерное оружие в Эстонии является не самой разумной идеей. Однако, по словам депутата, возможно, это заявление было сделано исключительно в качестве пиар-хода.

Эстония тянется за старшими братьями из Альянса. Хотят победить Россию, но не понимают, что если вдруг эстонцы исчезнут, то никто этого не заметит. Пусть лучше прославятся каким-то хорошим делом. Например, разрешат в стране русский язык. А пока они выбирают себе цель не по размеру, — резюмировал Колесник.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахна сообщил, что страна готова разместить ядерное оружие на своей территории, если это решение примет НАТО. По его словам, Эстония не имеет доктринальных ограничений для такого шага в рамках оборонных планов Альянса.