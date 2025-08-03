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03 августа 2025 в 07:10

Эстония решила отгородиться от России металлическими воротами и барьерами

ERR: власти Эстонии распорядились установить барьеры на мосту через реку Нарву

Мост Дружбы через реку Нарву Мост Дружбы через реку Нарву Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Эстонские власти распорядились установить металлические ворота и барьеры на мосту Дружбы, который соединяет Нарву с российским Ивангородом, сообщила телерадиокомпания ERR. Ограждения перекрывают пока только полосу для автомобилистов, позже барьеры коснутся и пешеходных зон. По словам главы погранпункта в Нарве Антти Ээнсалу, эта мера позволит предотвратить случаи нелегального проезда.

Установка барьеров поможет предотвратить несанкционированный проезд. Также установка ворот позволит лучше контролировать ситуацию на мосту в случае массового потока мигрантов, — сказал Ээнсалу.

Ранее эстонские туристы пожаловались на препятствия при пересечении границы с Россией на пограничном пункте Нарва — Ивангород. По мнению путешественников, местные власти искусственно сдерживают туристический поток в РФ.

На КПП Нарва — Ивангород образовались многокилометровые очереди со стороны Эстонии из-за замедления пропускного режима. Эстонские туристы едут в Россию за покупками и отдыхом, но пограничные службы работают в режиме «тормоза».

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