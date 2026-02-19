Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026

США выводят из Сирии тысячи военных

WSJ: США выводят тысячи американских военных из Сирии

Сирию покидают последние американские военные, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, в Арабской Республике находится около тысячи бойцов армии США.

Как уточнили журналисты, полный вывод контингента может занять порядка двух месяцев. Такое решение не связано с ростом напряженности в отношениях между Вашингтоном и Ираном, добавил собеседник СМИ.

Ранее стало известно, что администрация США пересмотрела свою стратегию в Сирии, заявив об отсутствии интереса к долгосрочному военному присутствию в стране. Как пояснил американский посол в Турции и спецпредставитель по САР Том Баррак, коалиция СДС больше не рассматривается как ключевой партнер в борьбе с ИГ («Исламское государство» — организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По мнению Вашингтона, Дамаск теперь способен самостоятельно обеспечивать безопасность.

Также выяснилось, что сирийские правительственные войска приступили к развертыванию на стратегической базе Эш-Шаддади на северо-востоке страны. Территория перешла под контроль армии после того, как подразделения международной коалиции во главе с США покинули объект.

