19 февраля 2026 в 06:20

Польша решила подать иск о репарациях против России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Польша собирает информацию для подготовки к иску о репарациях против России, заявил пресс-секретарь кабинета министров Адам Шлапка в программе «Граффити». По его словам, когда процесс завершится, будет принято соответственное решение на этот счет.

На данный момент это в первую очередь ответственность Института военных потерь. Он занимается сбором данных и научной работой, и после тщательного изучения всего этого можно будет принимать решения, — сказал он.

Шлапка отметил, что это своего рода научное исследование. Оно якобы поможет «оценить ущерб» и результаты которого можно будет использовать в будущем, пояснил он.

Ранее польский премьер Дональд Туск объявил о создании исторической комиссии для подсчета суммы репараций, которые Варшава намерена потребовать от России за «советское вторжение». Речь идет о событиях с 17 сентября по 5 октября 1939 года, которые в отечественной историографии известны как «Освободительный поход РККА», а в западной подаются как «четвертый раздел Польши». Туск отметил, что изучение архивов, которые пролили бы свет на «преступления» советской армии, может быть очень сложным.

