НАТО хочет разместить своих военных в соседней с Россией стране

НАТО хочет разместить своих военных в соседней с Россией стране ERR: НАТО рассматривает возможность размещения военного корпуса в Эстонии

НАТО рассматривает возможность разместить германо-нидерландский корпус союзных сил в эстонском городе Пярну, сообщает портал ERR со ссылкой на Минобороны Эстонии. Окончательное решение будет принято до конца года.

Строительство соответствующей инфраструктуры будет стоить около €17 млн (1,5 млрд рублей). Планируется вовлекать эстонских военнослужащих, включая срочников.

Для Сил обороны это стратегически значимый шаг, — подчеркнули в МО.

Ранее эстонские власти распорядились установить металлические ворота и барьеры на мосту Дружбы, который соединяет Нарву с российским Ивангородом. Ограждения перекрывают пока только полосу для автомобилистов, позже барьеры коснутся и пешеходных зон. По словам главы погранпункта в Нарве Антти Ээнсалу, эта мера позволит предотвратить случаи нелегального проезда.

Тем временем стало известно, что власти Германии проводят масштабное перевооружение страны. Целью Берлина является создание сильнейшей армии в Европе. Отмечается, что Германия планирует перегнать страны НАТО в оборонных расходах.