Европейская страна захотела создать сильнейшую армию в регионе

Власти Германии проводят масштабное перевооружение страны, сообщает издание BZ. По его данным, целью Берлина является создание сильнейшей армии в Европе.

Отмечается, что Германия планирует перегнать страны НАТО в оборонных расходах. На кону 60 госконтрактов на закупку вооружений. Немецкие военные, как предполагается, получат истребители Eurofighter и бронированные машины Boxer. Большую часть техники власти намерены приобрести у немецких производителей KNDS и Rheinmetall.

Ранее депутат бундестага Родерих Кизеветтер заявил, что Германии нужно выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. По его словам, Берлин должен сделать это для обеспечения своей безопасности. При этом МИД республики отметил, что страна не собирается принимать подобное решение и будет соблюдать условия документа.

Тем временем военный эксперт Александр Собянин высказал мнение, что нацизм в Германии возрождается в еще более свирепой форме, чем была при Адольфе Гитлере. По его мнению, немцы и жители других стран Европы в возможном конфликте будут готовы истреблять русских с особой жестокостью.