19 февраля 2026 в 07:20

Раскрыта причина смерти звезды «Криминального чтива»

NYT: причиной смерти актера Грина стал несчастный случай с оружием

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Смерть 60-летнего актера Питера Грина, который снимался в фильмах «Маска» и «Криминальное чтиво», наступила в результате несчастного случая, передает издание New York Post. Судмедэксперты установили, что мужчина погиб от огнестрельного оружия.

В частности, он получил ранение в левую подмышечную область. Управление главного судмедэксперта Нью-Йорка подтвердило, что пуля повредила плечевую артерию. Несмотря на то, что причины смерти Грина были установлены, обстоятельства его кончины остаются загадкой.

Ранее стало известно о смерти прапраправнука Александра Пушкина Вячеслава Гуцко. Он был представителем пятого поколения потомков классика и более 50 лет проработал конструктором на заводе имени Лихачева, многие годы сотрудничая с музеем.

До этого в возрасте 89 лет скончалась советская телеведущая и диктор Светлана Жильцова. Она получила широкую известность как ведущая первых выпусков КВН. Также ведущая была знакома зрителям по работе в популярных детских и молодежных программах, таких как «Спокойной ночи, малыши!», «Будильник» и «Веселые нотки».

