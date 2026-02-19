Раскрыта причина смерти звезды «Криминального чтива»

Смерть 60-летнего актера Питера Грина, который снимался в фильмах «Маска» и «Криминальное чтиво», наступила в результате несчастного случая, передает издание New York Post. Судмедэксперты установили, что мужчина погиб от огнестрельного оружия.

В частности, он получил ранение в левую подмышечную область. Управление главного судмедэксперта Нью-Йорка подтвердило, что пуля повредила плечевую артерию. Несмотря на то, что причины смерти Грина были установлены, обстоятельства его кончины остаются загадкой.

