14 октября 2025 в 12:42

Порошенко сделал неожиданное заявление насчет солдат НАТО на Украине

Порошенко: Украина может вести конфликт без солдат НАТО

Петр Порошенко Петр Порошенко Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Украина способна участвовать в конфликте без привлечения иностранных войск, заявил бывший президент страны Петр Порошенко в интервью польскому телеканалу TVP. По его словам, для этого Киеву необходимы единство и солидарность международных партнеров, а не военные интервенции.

Нам не нужны ваши солдаты; нам нужно единство, нам нужна солидарность, — подчеркнул Порошенко.

Он также отметил, что без членства Украины в НАТО невозможно создать устойчивую ситуацию в Европе. Политик призвал западные страны держать двери Альянса открытыми для Киева.

Тем временем военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что к концу октября ВСУ ожидает поражение на двух направлениях — Купянском и Красноармейском. По его словам, российская армия делает успехи и под Константиновкой. Военэксперт отметил, что освобождение Красноармейска (Покровска) и Димитрова (Мирнограда) даст ВС РФ полноценный выход на Павлоград, а вместе с ним и на Днепр.

Ранее член финской национал-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Западу следует признать поражение украинского государства. Политик указал на критическую ситуацию с людскими ресурсами в ВСУ.

НАТО
Украина
Петр Порошенко
конфликты
