04 ноября 2025 в 12:24

Нерушимый символ: самые яркие кадры с празднования Дня народного единства

В России отмечают День народного единства

Празднование Дня народного единства в Екатеринбурге Празднование Дня народного единства в Екатеринбурге Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

День народного единства отмечают по всей России 4 ноября. Этот праздник символизирует нерушимое единство многонационального народа страны, а его история связана с 1612 годом. Именно тогда благодаря народному ополчению, возглавляемого земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским, удалось изгнать польских захватчиков из Москвы и закончить период Смутного времени.

В отличие от многих праздников, уходящих корнями в советскую эпоху, этот день сознательно был возрожден в 2005 году как символ преемственности российской истории. Выбор конкретной даты 4 ноября имеет глубокое историко-символическое обоснование. Так, согласно канонической версии, в этот день бойцы ополчения освободили Китай-город, что предопределило падение польского гарнизона в Кремле.

Но важнее хронологической точности является двойное значение этого праздника. С одной стороны, это светская дата, знаменующая освобождение российской столицы. С другой — глубоко укорененный в православном сознании день почитания Казанской иконы Божией Матери. С этим чудотворным образом, сопровождавшим войско, народ связывал свою веру в победу.

Согласно Трудовому кодексу РФ, работа в День народного единства подлежит оплате в двойном размере. Чтобы обеспечить гражданам непрерывный отдых, выходной день с субботы, 1 ноября, был перенесен на понедельник, 3 ноября. Таким образом, россияне отдыхают три дня подряд: 2, 3 и 4 ноября.

В Москве ко Дню народного единства организовали масштабную серию культурных мероприятий. Зрителей ждут исторические реконструкции, концерты, экскурсии, лекции и мастер-классы. Специально на праздник приехали коллективы из разных регионов страны.

Самые яркие кадры с празднования Дня народного единства — в галерее NEWS.ru.

Люди во время празднования Дня народного единства в Южно-Сахалинске
Люди во время празднования Дня народного единства в Южно-Сахалинске
Фото: Егор Алеев/ТАСС
Участники празднования Дня народного единства во Владивостоке
Участники празднования Дня народного единства во Владивостоке
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
День народного единства в Екатеринбурге
День народного единства в Екатеринбурге
Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Разворачивание флага России на Центральной площади во Владивостоке в День народного единства
Разворачивание флага России на Центральной площади во Владивостоке в День народного единства
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Участники фестиваля «Народное единство» в Новосибирске
Участники фестиваля «Народное единство» в Новосибирске
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
