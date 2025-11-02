Россиянам рассказали приятную новость о работе в День народного единства Работа в День народного единства будет оплачиваться в двойном размере

Работа в День народного единства подлежит оплате в двойном размере согласно положениям Трудового кодекса Российской Федерации. Законодательство гарантирует повышенную оплату всем сотрудникам за фактически отработанное время в праздничный день независимо от продолжительности рабочей смены, следует из документа.

Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день (от нуля часов до 24 часов), — говорится в документе.

Ранее об этом напомнил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров, заявив, что оплата труда в государственные праздники, в том числе в День народного единства 4 ноября, осуществляется по особым правилам. По его словам, работа в нерабочие праздничные дни подлежит повышенной оплате.

Кроме того, юрист Александр Хаминский отметил, что привлечение персонала к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается исключительно с их письменного согласия. Основанием для такой работы, по его словам, является острая производственная необходимость, вызванная непредвиденными обстоятельствами.