В ОП раскрыли, как оплачивается работа в День народного единства Член ОП Машаров: работа в День народного единства должна оплачиваться отдельно

Порядок оплаты труда в государственные праздники, включая День народного единства 4 ноября, отличается от стандартного, заявил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров ТАСС. По его словам, работа в нерабочие праздничные дни подлежит повышенной оплате.

В соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации работа в нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере, — указал он.

Данное правило распространяется на всех работников без исключения, независимо от занимаемой должности или формы оплаты труда. В соответствии со статьей 153 ТК РФ, минимальный размер доплаты за работу в праздничный день составляет двойной размер обычной оплаты.

Для сдельщиков устанавливаются не менее двойных расценок, а работникам с почасовой или поденной оплатой начисляется не менее двойной ставки. Сотрудники, получающие оклад, имеют право на одинарную ставку сверх оклада, если работа в праздник не превышает месячную норму рабочего времени.

Конкретные размеры оплаты могут определяться коллективным договором, локальными нормативными актами или трудовым договором. Член ОП РФ особо отметил, что все работники равны перед законом в вопросах оплаты праздничных дней. Требование о повышенной оплате является обязательным для всех работодателей и защищает права сотрудников, вынужденных работать в установленные государством нерабочие праздничные дни.

