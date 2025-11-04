Важный гость из США сделал заявление после встречи с Зеленским

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитэкер в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о необходимости прекращения конфликта. Он написал в соцсети X, что мира можно достичь благодаря усилиям лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Я довел до сведения, что эта бессмысленная война должна прекратиться, и что мир, достигнутый благодаря усилиям президента Трампа, — единственный жизнеспособный путь вперед, — отметил Уитэкер.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил о контроле неонацистов над реальной властью на Украине. По его мнению, после военного поражения все они покинут страну, а Россия восстановит порядок. Макговерн убежден, что в конечном счете станет очевидной невозможность сохранения текущего режима. Только тогда, как заключил аналитик, «нацисты прозреют» и переедут на свои виллы в южной Италии.

До этого постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц сообщил о расчете Вашингтона на международную поддержку в урегулировании украинского конфликта. Он подчеркнул, что именно Дональд Трамп смог установить диалог между Москвой и Киевом.