У звезды фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» выявили проблемы с сердцем

У звезды фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» выявили проблемы с сердцем Актеру Вениамину Смехову прописали похудение из-за проблем с сердцем

Исполнителю роли Атоса в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера», 85-летнему актеру Вениамину Смехову, врачи рекомендовали снизить вес из-за проблем с сердечно-сосудистой системой, сообщает Telegram-канал Mash. У артиста диагностировано ожирение первой степени.

По информации журналистов, Смехов обратился к медикам с жалобами на аритмию и сильную одышку при ходьбе. Однако обследование показало, что установленный несколько лет назад сердечный стент функционирует без серьезных отклонений.

После осмотра врачи скорректировали терапию, назначили витамины для укрепления костной ткани в связи с частыми переломами и рекомендовали снизить массу тела. Госпитализация актеру не потребовалась, он был отпущен домой.

Ранее сообщалось, что избыточный вес значительно повышает риск развития преддиабета — пограничного состояния, которое может перерасти в сахарный диабет. Снижение массы тела всего на 5-7% уже улучшает показатели углеводного обмена, но сочетать коррекцию питания нужно с регулярной физической активностью.