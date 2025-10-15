Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 14:02

Нецензурно уволенный самарский чиновник вышел на связь

Самарский чиновник Жидков заявил о планах уволиться

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Глава Кинельского района Юрий Жидков заявил в Telegram-канале, что намерен написать заявление на увольнение. Накануне губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев публично в нецензурной форме отправил чиновника в отставку.

Я действовал по утвержденному плану, планомерно развивая вверенную мне территорию — принятое решение стало для меня неожиданным и, скажу честно, эмоционально тяжелым. Сейчас я нахожусь в больнице, восстанавливаю здоровье. После выздоровления намерен написать заявление об увольнении, — сообщил Жидков.

По словам чиновника, он почти 30 лет работал на благо региона, действуя по совести и с уважением к жителям. Глава района также отметил, что с большим уважением относится к героям Великой Отечественной войны и СВО.

Ранее Федорищев заявил об увольнении Жидкова после проверки городского округа Кинель. В интернете появилась запись, на которой глава региона эмоционально объявил об этом решении, хлопнув при этом Жидкова по плечу. Чиновник в ответ заявил, что решение Федорищева о его увольнении вызвало недоумение и обиду.

Самарская область
Вячеслав Федорищев
увольнения
больницы
