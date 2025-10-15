Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 13:58

Юрист раскрыл, как Жидков может ответить на оскорбление Федорищева

Юрист Русяев: Жидков вправе требовать от Федорищева компенсацию

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Экс-глава Кинельского района Юрий Жидков может потребовать компенсацию от губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева за нецензурную брань в свой адрес, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, устные заявления об увольнении не обладают юридической силой.

Юридически губернатор не может «уволить» главу муниципалитета устным распоряжением. Закон о местном самоуправлении требует официальной процедуры: рассмотрение вопроса в представительном органе, издание акта об отставке или отрешении и соблюдение ряда формальных требований. Без этого любые устные заявления не имеют юридической силы. Если Жидков сочтет, что публичное высказывание губернатора унизило его честь и достоинство, он может потребовать компенсации морального вреда или обратиться в прокуратуру. Однако подобные споры редко заканчиваются серьезными санкциями, — пояснил Русяев.

Он отметил, что использование ненормативной лексики в общественных местах считается мелким хулиганством по статье 20.1 КоАП РФ. За это нарушение, по его словам, могут оштрафовать или арестовать на срок до 15 суток.

Также возможна квалификация по статье 5.61 КоАП — оскорбление, предусматривающей штраф до 100 тысяч рублей для должностных лиц. Если же оно адресовано представителю власти при исполнении обязанностей, может применяться статья 319 УК РФ. Вопрос о привлечении губернатора к ответственности потребует установления публичности и умысла, а это сложная задача, — заключил Русяев.

Ранее Федорищев заявил об увольнении Жидкова после проверки городского округа Кинель. В интернете появилась запись, на которой глава региона эмоционально объявил об этом решении, хлопнув коллеге по плечу.

