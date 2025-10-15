Автоэксперт рассказал, почему зимние шины стоят дороже летних

Зимние шины являются высокотехнологичным продуктом, производство такой резины сложнее, чем летней, заявил NEWS.ru автоэксперт Евгений Гульчин. Он отметил, что из-за этого цены на них довольно высокие.

Хорошие зимние шины не могут быть дешевыми. Современные зимние покрышки — это высокотехнологичный продукт, — сказал Гульчин.

Эксперт добавил, что на российском рынке много вариантов зимней резины: как бюджетных китайских или отечественных моделей, так и товаров премиум-класса. При этом дорогие спортивные шины на суперкары европейских или американских брендов нужно делать под заказ.

Ранее автоэксперт, редактор тематического портала Вадим Гагарин заявил, что шипованные шины быстрее деградируют. По его словам, жителям крупных городов желательно пользоваться фрикционными покрышками. Шипы на шинах могут вылетать и стираться о твердое покрытие.

До этого сообщалось, что цены на зимние шины в России взлетели на треть и продолжат расти. В Национальном агентстве промышленной информации сообщили, что в сентябре 2025 года средний комплект для легковых авто стоил 27 700 рублей.