15 октября 2025 в 05:20

В России нашли способ культивировать образ священников в кино

Депутат Иванов призвал награждать актеров, сыгравших священников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актеров, которые хорошо справились с ролью священников, следует награждать, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, данная инициатива повлияет на улучшение качества образов в кинематографическом и театральном искусстве.

Мы видим, что в нашей стране сложилась добрая традиция поощрять артистов, которые достоверно сыграли военачальников или сотрудников силовых структур. Это справедливо, ведь их труд воспитывает патриотизм и уважение к защитникам Отечества. Однако сегодня назрела необходимость расширить этот подход. Создание правдивого образа священника — это не менее ответственная и сложная задача, требующая от актера глубокого погружения в роль. Мы считаем справедливым и логичным, чтобы артисты, создавшие на экране или на сцене выдающиеся образы пастырей, были отмечены государственными наградами, — подчеркнул Иванов.

Он отметил, что инициатива нацелена на создание механизма государственного и общественного признания. По мнению депутата, подобные роли положительно влияют на духовное благополучие нации, так как демонстрируют зрителям примеры жертвенности, веры и любви к другим людям.

Такая мера будет способствовать не только поощрению отдельных деятелей искусства, но и повышению качества подобных образов в кинематографе и театре. Когда актер понимает, что его труд по воплощению образа священнослужителя будет оценен по достоинству на самом высоком уровне, это мотивирует его подходить к роли с максимальной ответственностью, глубоко изучать материал, консультироваться с церковными специалистами, — заключил Иванов.

Ранее телекритик Александр Горбунов отметил, что Севастьян Смышников из театра Олега Табакова и Тина Стойилкович, известная по сериалу «Москва слезам не верит», стали новыми звездами российского кино. По его мнению, актриса уже продемонстрировала способность успешно справляться с главными ролями.

кино
театры
актеры
награды
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
