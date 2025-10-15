Аэропорт Якутска продолжил работу после инцидента с самолетом Ил-96

Аэропорт Якутска возобновил прием и отправку воздушных судов после инцидента с грузовым лайнером Ил-96, сообщили в Telegram-канале организации. Согласно информации источника, при повреждении авиашин произошло возгорание тормозных систем самолета. Благодаря слаженной работе аварийно-спасательных подразделений пожар был быстро локализован и ликвидирован.

Аэропорт возобновил работу в 07:25 по местному времени (01:25 мск). Несколько рейсов были задержаны, а также ушли на запасной аэродром в Чульман (Нерюнгри), — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что более 110 единиц багажа не загрузили на рейс BJ804 из Монастира во Внуково. Инцидент произошел при подготовке воздушного судна к вылету из тунисского города. Сбой произошел на этапе погрузочных работ. Авиакомпания заверила пассажиров, что постарается вернуть их чемоданы как можно быстрее.

Кроме того, аэропорт Краснодара ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов. Согласно извещению Росавиации, воздушная гавань работала с 09:00 до 19:00 мск с предельной интенсивностью пять рейсов в час.