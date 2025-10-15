Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 06:15

Аэропорт Якутска продолжил работу после инцидента с самолетом Ил-96

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аэропорт Якутска возобновил прием и отправку воздушных судов после инцидента с грузовым лайнером Ил-96, сообщили в Telegram-канале организации. Согласно информации источника, при повреждении авиашин произошло возгорание тормозных систем самолета. Благодаря слаженной работе аварийно-спасательных подразделений пожар был быстро локализован и ликвидирован.

Аэропорт возобновил работу в 07:25 по местному времени (01:25 мск). Несколько рейсов были задержаны, а также ушли на запасной аэродром в Чульман (Нерюнгри), — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что более 110 единиц багажа не загрузили на рейс BJ804 из Монастира во Внуково. Инцидент произошел при подготовке воздушного судна к вылету из тунисского города. Сбой произошел на этапе погрузочных работ. Авиакомпания заверила пассажиров, что постарается вернуть их чемоданы как можно быстрее.

Кроме того, аэропорт Краснодара ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов. Согласно извещению Росавиации, воздушная гавань работала с 09:00 до 19:00 мск с предельной интенсивностью пять рейсов в час.

Якутск
аэропорты
инциденты
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Как подготовить огород к зиме, что посадить, чем укрыть растения
В Европе боятся, что обещания Трампа насчет «Томагавков» окажутся блефом
Военный рассказал, как ВСУ минируют дороги под Херсоном
«Вашингтон» вырвал победу у «Тампы» в овертайме без помощи Овечкина
Аэропорт Уфы перестал принимать и выпускать рейсы
«Мосводоканал» хочет взыскать с известной артистки долги по коммуналке
Экс-судья ВС Момотов выплатит три тысячи рублей по иску Генпрокуратуры
Полицейского ударили ножом недалеко от Дворцовой площади
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 15 октября: инфографика
Более полусотни беспилотников ВСУ атаковали регионы России ночью
Почти три тысячи фур из Китая застряли по пути в Россию
Новые столкновения произошли на границе Пакистана и Афганистана
В Госдуме раскрыли, что делать при задержке премий на работе
Чэлпэк — тонкие жареные лепешки по-татарски: готовим за 5 минут!
В Волгоградской области раскрыли последствия атаки дронов ВСУ на регион
Названы три чудо-овоща, которые спасут печень от болезней: что известно
Экс-депутат из Норвегии оказалась наемницей в рядах ВСУ
Бот для сдачи в плен стал хитом среди военных ВСУ под Купянском
В российском аэропорту ввели ограничительные меры
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Натираю соломкой и обжариваю до хруста. Швейцарские решти — золотистые кружочки. Хрустящее солнышко на завтрак
Общество

Натираю соломкой и обжариваю до хруста. Швейцарские решти — золотистые кружочки. Хрустящее солнышко на завтрак

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.