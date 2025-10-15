Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 07:29

Экс-судья ВС Момотов выплатит три тысячи рублей по иску Генпрокуратуры

Виктор Момотов Виктор Момотов Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Судья Верховного суда России в отставке Виктор Момотов заплатит лишь три тысячи рублей в счет госпошлины за рассмотрение иска Генпрокуратуры об изъятии имущества, следует из решения суда. Остальные активы в доход государства изъяты у его компаньонов — владельца сети отелей Андрея Марченко с сыном и гостиницы «Вологда», передает РИА Новости.

Госпошлину в аналогичном размере (по три тысячи рублей) суд взыскал с обоих Марченко. С четвертого ответчика — фирмы, на которую оформлена гостиница «Вологда», — были взысканы 20 тысяч рублей в доход бюджета Москвы, — сказано в материале.

До этого выяснилось, что Виктор Момотов вместе с партнером уклонился от уплаты налогов с бизнеса на сумму более 500 млн рублей. Недоимка образовалась за счет неуплаты налогов и затягивания судебных разбирательств, что позволило истечь срокам давности для взыскания.

Ранее Йошкар-Олинский городской суд взыскал с мошенников 62,7 млн рублей в пользу народной артистки России Ларисы Долиной. Средства были взысканы с 10 ответчиков по иску о незаконном обогащении в рамках уголовного дела о хищении денег.

Четверо из ответчиков являются фигурантами уголовного дела о хищении средств у певицы. Общий ущерб, нанесенный Долиной, оценивается в 200 млн рублей. В течение суток после обращения артистки в правоохранительные органы была задержана 53-летняя курьерша Анжела Цырульникова, которая сейчас содержится в СИЗО.

