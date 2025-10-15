Названы три чудо-овоща, которые спасут печень от болезней: что известно

Названы три чудо-овоща, которые спасут печень от болезней: что известно

Американские ученые пришли к выводу в ходе исследования, что всего три овоща способны заметно снизить негативное воздействие сахара на печень и весь организм. Результаты работы были опубликованы в журнале Nature Metabolism (NatMet). Что это за чудодейственные продукты, от каких болезней помогают избавиться, как сохранить печень здоровой надолго — в материале NEWS.ru.

Какие овощи могут защитить печень от негативного воздействия сахара

Американские исследователи из Калифорнийского университета в Ирвайне обнаружили, что лук, чеснок и артишоки содержат особый вид клетчатки — инулин. Это вещество может изменять состав кишечной микрофлоры таким образом, что бактерии начинают сжигать часть фруктозы в организме еще до того, как она достигнет печени, объяснил глава группы ученых Чолсун Чжанг. По его словам, заметно снижается нагрузка на орган и, как следствие, уменьшается риск неалкогольной жировой болезни печени и инсулинорезистентности. Эти состояния могут приводить к диабету и другим метаболическим нарушениям.

Ученые также установили, что инулин способствует превращению остатков сахара в крови в полезные вещества — серин и глутатион. Они помогают печени бороться с окислительным стрессом и воспалением.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

По словам Чолсуна Чжанга, открытие ученых позволяет лучше понять скрытые метаболические нарушения у людей с нормальным весом. Определив конкретные кишечные бактерии и метаболические пути, специалисты разработают персонализированные стратегии питания, добавил он.

Зачем нужно защищать печень от сахара

Печень отвечает за метаболизм углеводов и липидов, разъяснила в беседе с NEWS.ru заведующая отделением профилактики Красногорской больницы, врач-терапевт Екатерина Сысоева.

«Чрезмерное потребление сахара, особенно фруктозы, способствует накоплению жира в клетках печени, развитию неалкогольной жировой болезни и метаболическим нарушениям, включая инсулинорезистентность и системное воспаление», — рассказала она.

По этой причине, по словам Сысоевой, снижение потребления сахара положительно скажется на работе этого органа. Врач-терапевт отметила, что профилактика повреждения печени имеет практическую значимость для здоровья организма в целом.

«Исследование американских ученых — перспективное. Оно демонстрирует важность взаимодействия кишечника и печени в регуляции обмена веществ. Практическая польза заключается в возможности создания продуктов, способных уменьшать метаболическую нагрузку на печень и снижать риск хронических заболеваний, связанных с переизбытком сахара», — заявила Сысоева.

Как сохранить печень здоровой

Чтобы печень оставалась здоровой, нужно в первую очередь ограничить потребление добавленного сахара, особенно фруктозы, и сладких напитков, подчеркнула Сысоева.

«Увеличьте долю пищевых волокон в рационе за счет овощей, фруктов, бобовых и цельнозерновых продуктов. Все это положительно влияет на микрофлору кишечника и метаболизм печени», — добавила она.

Кроме того, врач порекомендовала внимательно следить за весом и поддерживать здоровую массу тела. Важна регулярная физическая активность, отметила Сысоева.

«Ограничивайте употребление алкоголя, который усиливает гепатотоксическое воздействие. Периодически проходите медицинские обследования, включая контроль уровня глюкозы и липидов, особенно при наличии факторов риска», — заключила врач.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чтобы сохранить печень здоровой, стоит сократить употребление сосисок, колбас, кондитерских изделий, консервов и полуфабрикатов, заявил терапевт Иван Еременко. По его словам, большой вред этому органу наносят алкоголь и сладкая газировка. Все это медленно разрушает печень, сказал он.

«Речь также идет о жирной и жареной пище. Избыток трансжиров и насыщенных жиров перегружает печень, провоцируя воспаление и накопление липидов», — отметил Еременко.

Печень может разрушить бесконтрольный прием лекарств, БАДов и витаминов, сказала врач-гастроэнтеролог Наталья Панина. По ее словам, это приводит к токсическому гепатиту.

Как понять, что пора идти к врачу

Заболевания печени часто выявляются на поздних стадиях из-за слабой выраженности ранних симптомов, сообщила гастроэнтеролог Эльвира Комкова. При появлении хронической усталости, нарушений пищеварения, специфического запаха изо рта, а также в случае беспричинной потери веса следует обратиться к врачу.

«Ранним звоночком являются тошнота, потеря аппетита, привкус горечи во рту, вздутие живота, нерегулярный стул, а также нарушения сна», — отметила Комкова.

Читайте также:

Вырезать желудок: врачи рассказали о самом радикальном методе похудения

Врачи рассказали, можно ли бросить курить с помощью лекарств с никотином

Врач рассказал об опасности протезирования зубов при сахарном диабете