Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 15 октября: инфографика

В ночь на 15 октября Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 59 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 59 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 17 — над территорией Ростовской области, 12 — над территорией Волгоградской области, 11 — над территорией Белгородской области, девять — над территорией Воронежской области, четыре — над территорией Республики Крым, по одному БПЛА сбито над территориями Брянской, Курской и Орловской областей, три БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря», — следует из публикации оборонного ведомства.