Бывшая девушка Тимати похвасталась роскошными букетами

Блогер и бывшая девушка рэпера Тимати Анастасия Решетова опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео с нескольким десятков букетов алых роз. Она не стала раскрывать имени поклонника, но пошутила, что хочет похвастаться его подарком.

Редко хвастаюсь своими цветочками, но иногда ведь можно? — написала Решетова.

Роман Тимати и Решетовой начался в 2015 году. Рэпер ушел к блогеру от своей девушки Алены Шишковой. В 2019 году у Тимати и Решетовой появился сын Ратмир, еще через год пара рассталась. Кроме того, в СМИ Решетову обвиняют в разводе певицы Алсу и ее супруга Яна Абрамова. Исполнительница напрямую утверждала, что у блогера действительно были отношения с ее уже бывшим мужем.

Ранее сестра певца Эмина Агаларова Сабина ответила на высказывание Решетовой о том, что кибербуллинг — это путь, через который нужно пройти. Родственница артиста отметила, что «спать с чужими мужьями» — тоже своего рода путь.

До этого стало известно, что Алсу, которая в конце лета 2024 года официально развелась с мужем, решила сменить обстановку. Звезда рассказала, что отправилась в США. В Нью-Йорке Алсу встретилась со своей близкой подругой Арианой, певицей и исполнительницей хита «Под испанским небом».