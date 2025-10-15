Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 13:51

Таврический инвестиционно-экономический форум состоится в Москве

Фото: ТРК Таврия

В Москве на базе Дома Союзов с 5 по 6 декабря состоится II Международный Таврический инвестиционно-экономический форум. Мероприятие объединит свыше тысячи инвесторов для обсуждения социально-экономического потенциала и развития новых регионов России. Стратегическим и информационным партнером форума стал NEWS.ru.

Восстановление наших исторических территорий — задача всего общества. Понимая важность и нужность данной цели, в этом году NEWS.ru будет поддерживать форум. Надеемся, что его итогом станут конкретные меры поддержки, контракты, партнерские коллаборации, которые послужат фундаментом и драйвером для развития новых регионов, — отметила главный редактор NEWS.ru, информационного и стратегического партнера форума, Ольга Сабурова.

К участию в форуме пригласили представителей федеральных и региональных органов власти, крупных российских и международных инвесторов, а также девелоперов. Кроме того, планируется, что мероприятие посетят руководители профильных промышленных, финансовых компаний и эксперты из разных отраслей экономики.

Мы делаем ставку на концепцию «бизнес-патриотизма» для привлечения капитала в ключевые отрасли. Концепция «бизнес-патриотизма» предполагает, что частные инвестиции становятся не просто экономически выгодными, но и социально ответственными, внося прямой вклад в укрепление суверенитета и в будущее страны, — рассказал советник губернатора Херсонской области, директор Фонда «Перспективное развитие Херсонской области» Руслан Сыртланов.

Участники обсудят экономику будущего, проекты в агропромышленном комплексе, транспортную и энергетическую логистику, туризм, модернизацию коммунальной инфраструктуры и внедрение цифровых технологий. Среди других ключевых тем форума партнерство со странами СНГ, Ближнего Востока и Азии, развитие торгового и промышленного потенциала, а также социальное развитие и партнерство.

Ранее NEWS.ru принял участие во Всероссийском конкурсе корпоративных проектов «Дело в людях» и Всероссийском форуме в области ESG «Дело в людях: пространство устойчивых решений». Организатором мероприятий выступила Ассоциация менеджеров.

