17 сентября 2025 в 15:48

NEWS.ru принял участие в премии «Дело в людях»

Фото: Пресс-служба премии «Дело в людях»

NEWS.ru 16 сентября принял участие во Всероссийском конкурсе корпоративных проектов «Дело в людях» и Всероссийском форуме в области ESG «Дело в людях: пространство устойчивых решений». Организатором мероприятий выступила Ассоциация менеджеров.

На форуме в рамках пленарной сессии «Природный капитал — валюта будущего» обсудили ключевые аспекты экологической политики и сохранения природных ресурсов. Центральной темой диалога стала конвертация уникального природного наследия России в стратегические конкурентные преимущества. Восемнадцатый сезон конкурса «Дело в людях» направили на поддержку организаций, которые реализуют инновационные подходы в сфере ESG, корпоративной социальной ответственности и осуществляют масштабные социальные инвестиции.

Анализ проектов конкурсантов показывает, что российские компании значительно укрепили свою экспертизу в области ESG. Каждый год яркие и инновационные практики российских компаний вдохновляют не только участников и жюри конкурса, но и все бизнес-сообщество нашей страны. На примере проектов победителей и множества новых практик мы видим, что принципы ESG выходят на первый план, отвечая внутренним потребностям компаний, ориентирующихся на долгосрочное развитие и устойчивость, — подчеркнул исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав Евсеев.

Фото: Пресс-служба премии «Дело в людях»

В рамках конкурсной программы жюри рассмотрело 126 проектов по шести ключевым направлениям: экология, HR, развитие территорий, ЗОЖ, образование молодежи и инклюзия. Итоги были подведены в 11 основных и шести специальных номинациях, а экспертный совет присудил главный приз — Гран-при.

NEWS.ru выступил информационным партнером и соорганизатором конкурса. Главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова вручила премии в номинациях «Устойчивый туризм» и «Экологическая эффективность».

Премия Ассоциации менеджеров «Дело в людях: компании, инвестирующие в будущее» — прекрасный пример поощрения подвижничества и ответственного ведения бизнеса. Лауреаты конкурса — компании, которые являются крупнейшими налогоплательщиками и ведут, помимо основной, активную образовательную, культурную, экозащитную деятельность в регионах присутствия. Участники конкурса — настоящие профессионалы, выполняющие социальную миссию. Представленные проекты очень разные, интересные и важные. В этом смысле все они — победители. Номинанты премии созидают, инвестируют миллиарды рублей в развитие России, делают наш мир лучше. Каждый из них вносит неоценимый вклад в будущее нашей страны, спасибо им за это, — отметила Сабурова.

Ольга Сабурова Ольга Сабурова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В качестве подарка для участников форума и конкурса Ассоциация менеджеров и NEWS.ru организовали создание креативного видео на спиннере. Все желающие также могли получить призы за поддержку форума и конкурса в социальных сетях.

Ранее стало известно, что Всероссийский ESG-форум «Дело в людях: пространство устойчивых решений» объединил блогеров, экологов, представителей бизнеса и госсектора для обсуждения вопросов устойчивого развития и ESG-практик. В рамках него провели не только пленарную сессию и тематические экскурсии, но и мастер-классы, а также питч-сессии.

форумы
конкурсы
компании
экология
