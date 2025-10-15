«Энергия мысли»: Цивилев раскрыл, какие задачи стоят перед энергетикой РФ

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев в рамках форума «Российская энергетическая неделя» от Росконгресса заявил, что в современном мире происходит масштабная трансформация и быстрая смена технологий, формирующая новый технологический уклад. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, на этом фоне ключевым вызовом для русской инженерной школы становится адекватный ответ на эти изменения.

В этом новом технологическом укладе самое главное — это большое количество энергии. <…> Помимо тех ресурсов, которые есть в нашей природе, очень важна энергия мысли человека. Мы должны подготовить таких специалистов нашей русской инженерной школы, которые бы могли с успехом использовать эту энергию мысли во благо всего человечества, — подчеркнул руководитель ведомства.

Министр сообщил о конкретных шагах в этом направлении. Так, уже создана новая программа русской инженерной школы, в рамках которой начали работу около 500 инженерных классов, где обучаются 10,5 тыс. детей. В качестве одной из главных стратегических задач Цивилев обозначил подготовку для российского топливно-энергетического комплекса около 300 тыс. новых сотрудников.

Это должны быть высокообразованные, мотивированные специалисты, которые умеют работать в команде и брать ответственность на себя, бороться за высокие горизонты и не бояться больших задач, — резюмировал глава Минэнерго.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что российская энергетика продолжает развиваться и успешно адаптироваться к глобальным изменениям. Он также указал на крепкие отношения с партнерами и поблагодарил их за совместную работу.