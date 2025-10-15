Новак раскрыл особенности роста российской энергетики

Российская энергетика продолжает развиваться и успешно адаптироваться к глобальным изменения, преодолевая трудности, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в рамках мероприятий энергетической недели. Он также указал на крепкие отношения с партнерами и поблагодарил их за совместную работу, передает корреспондент NEWS.ru.

Все наши энергетические отрасли продолжают развиваться. Развивается инфраструктура, развивается внутренний рынок, развиваются наши партнерские отношения со многими странами, — сказал Новак.

По словам вице-премьера, сейчас энергетика ориентируется на новые рынки потребления. Он подчеркнул рост российской экономики в последние годы.

Ранее Новак рассказал, что ситуация с обеспечением бензином в российских регионах находится под контролем, баланс спроса и предложения в стране обеспечен. По его словам, для увеличения предложения нефтепродуктов на внутреннем рынке введен запрет на экспорт дизеля для нефтепроизводителей, а также продлено ограничение на экспорт бензина.

До этого власти Крыма договорились с операторами АЗС о заморозке цен на топливо сроком на месяц. Также на полуострове начинают действовать ограничения на объем продажи топлива в одни руки.