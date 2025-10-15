Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 13:38

Силуанов заявил, что приоритеты СВО полностью финансово обеспечены

Министр финансов России Антон Силуанов Министр финансов России Антон Силуанов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приоритет достижения целей Специальной военной операции полностью обеспечен деньгами в 2025 году, заявил министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании в Госдуме. Он уточнил, что вопреки уменьшению доходов Москва не урезала расходы на важные направления, передает ТАСС.

Несмотря на снижение доходной базы, прогноз доходной базы, объем расходов не уменьшился. Мы выделяем необходимые ассигнования на то, чтобы приоритеты в полном объеме были обеспечены деньгами. Основной приоритет — достижение целей СВО, в полном объеме обеспечен средствами, — подчеркнул министр.

Ранее Силуанов сообщил, что для покрытия дефицита российского бюджета в 2025 году не потребуются деньги из Фонда национального благосостояния. По словам министра, к таким выводам ему позволили прийти различные прогнозы и оценки.

До этого министр также заявлял, что Минфин не будет повышать налоговую нагрузку для российских компаний из нефтяного и нефтеперерабатывающего сектора. Он сообщил, что эти компании сегодня работают «с напряжением».

