14 октября 2025 в 11:47

Экономист подсчитал выгоду депозитов при использовании застрахованной суммы

Доцент Щербаченко: трехмесячный вклад страховой суммы принесет 54 тысячи рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вклад страховой суммы сроком на три месяца обеспечит доход в размере 54 тысяч рублей, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, для эффективной защиты от снижения ключевой ставки ЦБ РФ стоит рассмотреть вариант долгосрочного банковского вклада.

Для многих клиентов важно размещать сумму на вкладе до страховой суммы в 1,4 миллиона рублей, которые защищены государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов». Если вложить 1,4 млн рублей, то через три месяца под 15,5% годовых можно получить 54 250 рублей дохода, через шесть месяцев под 14,5% — 101 500 рублей, а через 12 месяцев под 13% — 182 000 рублей. Необходимо отметить, что депозиты остаются интересным безрисковым финансовым инструментом, — отметил Щербаченко.

Он подчеркнул, что летом 2026 года можно ожидать снижения ключевой ставки до 10–12%, в связи с чем вкладчики будут вынуждены искать новые способы инвестирования своих накоплений. По его словам, некоторые люди начнут активнее вкладываться в фондовый рынок или недвижимость.

Сегодня депозиты выглядят презентабельно и интересно. Рекомендую грамотно выбирать период вкладов для разных целей — то, что не пригодится, лучше положить на 6–12 месяцев, а то, что нужно сохранить до нового года и это планируется потратить на путешествия, можно выгодно разместить в банке на три месяца. Возможно использовать второй, более длинный банковский вклад для возможности переложить средства при снижении ключевой ставки ЦБ РФ, — заключил Щербаченко.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с предложением усилить страховую защиту банковских вкладов участников специальной военной операции. По его словам, необходимо увеличить предельный размер возмещения до 10 миллионов рублей, тогда как сейчас он составляет 1,4 миллиона.

экономисты
вклады
деньги
финансы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Мария Зеленина
М. Зеленина
