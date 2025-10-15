Белоусов раскрыл условие для соблюдения ограничений по ДСНВ Белоусов: Россия продолжит соблюдать ограничения по ДСНВ в случае взаимности США

Россия готова на протяжении одного года соблюдать количественные ограничения по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), если США также будут выполнять его условия, заявил министр обороны Андрей Белоусов на заседании совместной Коллегии военных ведомств РФ и Белоруссии. Он напомнил, что срок действия соглашения истекает 5 февраля 2026 года, сообщает пресс-служба МО.

В целях недопущения неконтролируемого роста ядерных арсеналов президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин объявил, что Россия готова продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по договору о СНВ при условии его выполнения США, — сказал Белоусов.

Ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Постников заявил, что Российская Федерация намерена сохранять возможность продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Он подчеркнул приверженность страны мерам по сохранению стабильности в ядерной сфере.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Россия не предлагала «изыскивать творческие способы» для дальнейшей пролонгации ДСНВ. По ее словам, такая опция не предусмотрена в самом договоре, а его продление стало бы «нетривиальной задачей».