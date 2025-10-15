Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 октября 2025 в 13:39

Пресненский суд оставил без движения иск к Пугачевой на 1,5 млрд рублей

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Иск на 1,5 млрд рублей к певице Алле Пугачевой от ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещева остался без движения решением Тверского районного суда Москвы, сообщает РИА Новости. Это уже не первое заявление, которое постигла аналогичная участь.

Вынесено определение об оставлении заявления без движения, — говорится в документе.

Ранее Трещев уже подавал аналогичные иски в другие суды: Савеловский суд Москвы оставил его заявление без движения, а Тверской райсуд вернул иск в связи с неподсудностью. Тем временем очередной, уже четвертый по счету иск ветерана к Пугачёвой поступил на рассмотрение в Одинцовский суд Подмосковья.

До этого адвокат Жорин назвал иск на 1,5 млрд рублей против Аллы Пугачевой необоснованным, поскольку истец не был упомянут в интервью певицы, а российское законодательство не предусматривает столь крупных компенсаций. По мнению юриста, если выиграть и удастся, в лучшем случае суд может присудить лишь несколько десятков тысяч рублей, но не сотен тысяч или больше.

