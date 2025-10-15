Латвия вводит платную электронную очередь для въезда из России и Белоруссии

Латвия ввела систему платной электронной очереди для пересечения границы из России и Белоруссии с 15 октября, следует из информации на латвийском сайте электронного бронирования очереди. Водители должны заранее забронировать место онлайн и оплатить €9,3 (854 рубля) за услугу.

В качестве причины введения платной электронной очереди на сайте указали «повышение безопасности пересечения границы» и «предотвращение транспортных очередей». Система будет работать на погранпереходах «Гребнева», «Терехова» и «Патерниеки».

Согласно новому порядку, водители обязаны заранее зарегистрироваться в системе онлайн-бронирования до прибытия на границу. При регистрации необходимо указать пункт пропуска, дату, время и тип очереди. Регистрация в электронной очереди началась с 1 октября. С 15 октября транспортные средства больше не смогут пересечь латвийскую границу в порядке живой очереди.

Разработку и внедрение системы осуществляет АО «Латвийский государственный центр радио и телевидения» совместно с государственными учреждениями в соответствии с Законом об автомобильном транспорте Латвии.

Ранее стало известно, что Латвия установила крайний срок для сдачи экзамена на знание латышского языка до 13 октября. Всех россиян, не сумевших подтвердить достаточный уровень владения языком, будут депортировать из страны.