15 октября 2025 в 16:07

Энергетик оценил последствия санкций Британии против ЛУКОЙЛа и «Роснефти»

Энергетик Юшков: санкции Британии никак не повлияют на ЛУКОЙЛ и «Роснефть»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Санкции Великобритании не окажут значительного влияния на ЛУКОЙЛ и «Роснефть», заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, многие российские нефтяные компании продолжают работать в условиях ограничений.

Я думаю, что бизнес ЛУКОЙЛа и «Роснефти» не изменится. Мы видим, что даже после санкций США наши компании продолжают работать. Да, приходится создавать новые схемы через посредников, но тем не менее работа идет. То есть даже «Сургутнефтегаз» и «Газпром нефть» подпали под санкции США — SDN-лист. Это самые жесткие санкции, то есть любые контакты с компаниями из списка запрещены. Но все равно продолжают добывать и даже экспортировать, — пояснил Юшков.

Он отметил, что все операции сейчас проходят через посредников и трейдеров, а поставки продолжаются на азиатские рынки. По словам энергетика, ограничения от США имеют экстерриториальный характер, чего нельзя сказать о британских.

Может быть, Евросоюз будет исполнять подобные британские ограничения. Но сейчас никто и так не работает ни с ЕС, ни с Великобританией. Туда запрещено поставлять российскую нефть, нефтепродукты. Они тоже уже давно не оказывают каких-то услуг нефтяным компаниям РФ. То есть с 2022 года еще в Россию запрещена поставка энергетического оборудования, — добавил Юшков.

Он подчеркнул, что британские компании ранее обеспечивали страхование значительной части морских поставок нефти. Однако, по словам Юшкова, с 5 декабря 2022 года, помимо введенного запрета на экспорт российской нефти морским транспортом в Евросоюз и Великобританию, был также установлен ценовой потолок, ограничивающий страхование перевозок. Таким образом, заключил эксперт, разрыв отношений произошел уже давно.

Ранее сообщалось, что Великобритания ввела санкции в отношении компаний ЛУКОЙЛ и «Роснефть», а также против российской национальной системы платежных карт. Кроме того, Лондон ввел ограничительные меры против 51 судна, которые якобы связаны с Россией.

нефть
санкции
Великобритания
Россия
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
