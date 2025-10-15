Володин раскрыл, от каких западных политиков Силуанов может избавить мир Володин: Силуанов может освободить мир от Мерца и Макрона

Министр финансов РФ Антон Силуанов способен избавить мир от ряда западных политиков, включая канцлера ФРГ Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона и украинского главы Владимира Зеленского, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Выступая на пленарном заседании, спикер отметил, что российский министр, хотя и не получит Нобелевскую премию, но может решить более важные задачи, передает РИА Новости.

Да, Антон Германович, вам не получить Нобелевскую премию. Ее не дадут вам, но вы можете мир освободить от таких, как Мерц, с [экс-лидером США Джо] Байденом вы уже разобрались, значит, Зеленский, Макрон и им подобные, — сказал Володин.

Ранее председатель Госдумы в ходе пленарного заседания охарактеризовал страны Прибалтики как «марионеток фашиствующего режима» в Европейском союзе. Данное заявление прозвучало в связи с решением Латвии о депортации российских граждан, которое спикер назвал ожидаемым.

Кроме того, Володин заявил, что решение Латвии о депортации российских граждан подтверждает важность специальной военной операции на Украине. По его словам, лишь победа России позволит Москве остановить неблагоприятные мировые процессы.