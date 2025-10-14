Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 14:38

Володин: пример Латвии подтверждает необходимость СВО на Украине

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение Латвии по депортации россиян доказывает важность проведения специальной военной операции на Украине, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, только победа позволит Москве остановить текущие процессы в мире.

Это очень плохо, когда такое начинает происходить в мире, и еще раз доказывает важность проведения специальной военной операции. Только победа, только конечный результат, достижение целей специальной операции может остановить то, что сейчас происходит, — подчеркнул Володин.

Отмечается, что Латвия установила крайний срок для сдачи россиянами экзамена по латышскому языку — 13 октября. После его истечения Рига считает законной депортацию граждан РФ, результаты которых оказались неудовлетворительными. На данный момент известно о высылке 841 россиянина в соответствии с этой схемой.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что планы Латвии по выдворению граждан России — чудовищный пример неонацизма. По ее словам, республика фактически преследует людей по национальному признаку, выдавливая их со своей территории без законных оснований. Она подчеркнула, что подобные действия противоречат нормам морали.

