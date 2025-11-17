Орбан ответил на слова о «троянском коне» Путина Орбан назвал примитивными слова о том, что он якобы стал троянским конем Путина

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опроверг утверждения о том, что он якобы выступает «троянским конем» президента РФ Владимира Путина. Политик поделился своим мнением в подкасте гендиректора медиагруппы Axel Springer Матиаса Депфнера, запись которого доступна на YouTube. Слова об этом он назвал примитивными.

Если нет серьезных аргументов для обсуждения войны, просто говорите, что у этого человека другое мнение, он троянский конь Путина, — подчеркнул политик.

Орбан отметил, что для Венгрии ключевыми центрами силы являются Россия, Германия и Турция, которые играют важную роль в обеспечении ее безопасности. Премьер подчеркнул необходимость нахождения эффективных решений по всем трем направлениям, ради чего, по его словам, он и работает.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия не имеет к Украине территориальных претензий и не стала бы отвечать на предложение Москвы забрать Закарпатье. Премьер-министр объяснил свою позицию уже имеющимся историческим опытом. Он также посоветовал не ввязываться в эту «авантюру».