В Госдуме объяснили, зачем усиливать контроль на рекламном рынке Депутат Горелкин: усиление контроля на рекламном рынке защитит данные граждан

Законопроект об усилении контроля на рекламном рынке нацелен на защиту личных данных россиян, заявил «Парламентской газете» депутат Госдумы Антон Горелкин. В частности, по его словам, в России намерены ограничить участие иностранных компаний в этой сфере.

Компании, которые работают на рекламном рынке, владеют огромным объемом разнообразных данных, которые могут оказаться очень ценным активом в руках недоброжелателей. К тому же мы помним, как непорядочно иностранные холдинги уходили с рынка в 2022 году, а сейчас многие из них рассматривают возможность вернуться, — отметил Горелкин.

По его словам, законопроект о контроле на рекламном рынке могут разработать уже к весне 2026 года. Его внесут на рассмотрение в Госдуму. Парламентарий добавил, что отечественные рекламщики концептуально поддерживают эту инициативу.

Ранее Горелкин заявил, что в Госдуме приступили к разработке законопроекта о запрете работы в России рекламных компаний, контролируемых из-за рубежа. Ограничения введут на фоне вступления в силу закона о регулировании деятельности занимающихся анализом потребительских рынков исследовательских компаний.