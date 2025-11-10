Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 11:59

Оргкомитет НРФ-9 объявил спикеров главных сессий деловой программы

Оргкомитет Национального рекламного форума объявил спикеров главных сессий в рамках деловой программы. Ее проведут в столичном кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» — на главной площадке мероприятия с 12 по 14 ноября 2025 года.

В первый день форума выступят представитель CEO OMD OM Group Дмитрий Дмитриев, президент группы компаний «Родная речь» Сергей Коптев, гендиректор Mediascope Руслан Тагиев. На следующий день участники послушают автора проекта «Истории кумиров» Дмитрия Болдина, президента фестиваля Red Apple Елену Заполь, художницу Марию Янковскую и других.

В последний день форума опытом поделятся управляющий директор RWB Media Борис Пешняк, директор по операционному и трейд-маркетингу Ozon Юлия Долотина, коммерческий директор X5 Media Олеся Чечик. Всего в рамках НРФ-9 выступят свыше 40 ведущих специалистов в сфере рекламы.

Ранее в Москве на базе ЦВЗ «Манеж» состоялась панельная сессия «Стратегия культурного влияния». Мероприятие объединило ведущих российских политиков, руководителей крупнейших компаний, международных экспертов и почетных гостей из стран БРИКС.

