14 октября 2025 в 18:56

«Большая ошибка»: доктор Мясников объяснил, как правильно пить таблетки

Врач Мясников назвал большой ошибкой прием лекарств в неправильное время

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Многие совершают большую ошибку при приеме лекарств, рассказал в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач общей практики и телеведущий Александр Мясников. По его словам, речь идет о приеме таблеток в неправильное время и не в той дозировке. Как отметил Мясников, важно найти врача, который все это разъяснит.

Самая большая ошибка — это принимать неправильные таблетки в неправильное время не в той дозе. Тут очень важно найти врача, который вам все это расскажет, который умеет не только прописывать таблетки, но и отменять их, — сказал ведущий.

Он добавил, что грамотный врач также никогда не станет назначать сразу много лекарств. По словам Мясникова, это может быть опасно для жизни. Он подчеркнул, что ни один человек не может пить сразу 16 таблеток.

Ранее Мясников признался, что испытывает огромную личную неприязнь к диагнозу «артроз первой степени». Он назвал его бессмысленным. По словам врача, такой диагноз могут поставить практически кому угодно, однако на жизнь он никак не повлияет.

