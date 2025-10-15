Бледанс ответила на слухи об иске из-за долга по коммунальным платежам Бледанс заявила, что впервые слышит об иске «Мосводоканала» из-за долга по ЖКХ

Актриса Эвелина Бледанс в разговоре с 360.ru призналась, что впервые слышит о том, что «Мосводоканал» подал на нее иск из-за долга по оплате ЖКХ. По ее словам, эти слухи вызвали у нее интерес.

Честно говоря, ничего про это не знаю. Где это вообще можно посмотреть? Как интересно, — высказалась Бледанс.

Ранее сообщалось, что «Мосводоканал» подал иск в столичный суд на Бледанс из-за долга по оплате коммунальных услуг, точная сумма которого неизвестна. Также уточнялось, что дата рассмотрения иска пока не назначена.

До этого стало известно, что с певца Витаса не смогли взыскать долг по коммунальным платежам в размере 51 тысячи рублей. Исполнительное производство было возбуждено в конце марта 2023 года.