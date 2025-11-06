Росавиация сообщила о временных ограничениях в двух аэропортах

Временные ограничения на работу введены в аэропортах Оренбурга и Уфы, информировала пресс-служба Росавиации в Telegram-канале. Представитель компании Артем Кореняко подчеркнул, что это необходимо для безопасности полетов.

Аэропорты Оренбург, Уфа. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее в аэропорту Брюсселя отменили 54 рейса на фоне инцидента с дронами. Отмечается, что сбой случился из-за перенаправления ряда самолетов в другие воздушные гавани.

До этого не менее 15 пассажиров Airbus 320 доставили в больницу. Самолет авиакомпании JetBlue совершил вынужденную посадку в США после попадания в зону сильной турбулентности. Инцидент произошел с самолетом, который выполнял рейс из мексиканского Канкуна в Ньюарк, штат Нью-Джерси.

Кроме того, аэропорт Самары Курумоч временно не принимал и не выпускал самолеты. Кореняко сообщал об ограничениях утром 5 ноября. Решение было принято в связи с обеспечением безопасности.