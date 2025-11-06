Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 ноября 2025 в 06:00

Россиян предупредили о серьезных последствиях перехода на сахарозаменители

Нутрициолог Чаевская: сахарозаменители увеличивают риск инсульта

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Потребление сахарозаменителей повышает вероятность инсульта, заявила NEWS.ru нутрициолог Наталья Чаевская. Кроме того, по ее словам, искусственные подсластители оказывают пагубное влияние на развитие плода при беременности.

Сахарозаменители — это вещества, которые придают еде и напиткам сладкий вкус, но содержат меньше калорий, чем сахар, а иногда и вовсе не содержат их. Они бывают натуральные: стевия, мальтит, мед, сироп агавы, и искусственные: аспартам, сукралоза, ацесульфам. Несмотря на популярность и широкое применение на производствах, большинство подсластителей имеют ряд негативных эффектов. В первую очередь они нарушают микрофлору кишечника и увеличивают риск инсульта, — предупредила Чаевская.

Она добавила, что сахарозаменители вызывают выброс инсулина без глюкозы, нарушая углеводный обмен, а также снижают чувствительность к сладкому, способствуя перееданию. Кроме того, по словам нутрициолога, употребление подсластителей повышает риск рождения недоношенных детей.

Ранее нутрициолог Анастасия Петручишина заявила, что хронический недосып может значительно замедлить процесс похудения и даже привести к набору лишнего веса. По ее словам, люди с нарушениями сна в среднем потребляют на 200–300 килокалорий больше, чем те, кто полноценно отдыхает.

