Россиян предупредили о серьезных последствиях перехода на сахарозаменители

Потребление сахарозаменителей повышает вероятность инсульта, заявила NEWS.ru нутрициолог Наталья Чаевская. Кроме того, по ее словам, искусственные подсластители оказывают пагубное влияние на развитие плода при беременности.

Сахарозаменители — это вещества, которые придают еде и напиткам сладкий вкус, но содержат меньше калорий, чем сахар, а иногда и вовсе не содержат их. Они бывают натуральные: стевия, мальтит, мед, сироп агавы, и искусственные: аспартам, сукралоза, ацесульфам. Несмотря на популярность и широкое применение на производствах, большинство подсластителей имеют ряд негативных эффектов. В первую очередь они нарушают микрофлору кишечника и увеличивают риск инсульта, — предупредила Чаевская.

Она добавила, что сахарозаменители вызывают выброс инсулина без глюкозы, нарушая углеводный обмен, а также снижают чувствительность к сладкому, способствуя перееданию. Кроме того, по словам нутрициолога, употребление подсластителей повышает риск рождения недоношенных детей.

Ранее нутрициолог Анастасия Петручишина заявила, что хронический недосып может значительно замедлить процесс похудения и даже привести к набору лишнего веса. По ее словам, люди с нарушениями сна в среднем потребляют на 200–300 килокалорий больше, чем те, кто полноценно отдыхает.