Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 07:07

Банки начали отклонять более половины заявок на ипотеку

Доля отказов в выдаче ипотеки россиянам превысила 60%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доля отказов по ипотеке впервые превысила 60%, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич пояснил, что такая тенденция наблюдается из-за ужесточения требований ЦБ, которые вступили в силу с 1 июля 2025 года.

Одобрение получают лишь 39% обращений, что на 10% меньше, чем в начале года, сказано в материале. Все потому, что кредитным организациям становится невыгодно выдавать ипотеку тем, кто уже откладывает более половины своего дохода на погашение долгов и вносит маленький первоначальный взнос, указал эксперт.

Ранее стало известно, что объем выданной ипотеки в России снизился на 33,5% за девять месяцев текущего года по сравнению с соответствующим периодом прошлого. Речь идет о сумме в 2,59 трлн рублей. При этом объем выданной ипотеки в сентябре составил 399,2 млрд рублей, а средний размер выдаваемого кредита в указанном месяце достиг 5 млн рублей (+3,6% к августу 2025-го).

До этого риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова рассказала, что цены на вторичное жилье на 80% ниже стоимости квартир в новостройках из-за отсутствия льготной ипотеки. Она отметила, что у собственников вторичного жилья при продаже нет возможности пользоваться различными маркетинговыми инструментами, например рассрочкой.

Центробанк
ипотека
долги
банки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Панжинский оценил конфликт между Устюговым и Большуновым
Кому не нужно платить за парковку в Волгограде: все льготы
Банкам заплатят за возврат украденных денег: как это отразится на клиентах
«Князь Вещий Олег» начал обманывать ВСУ на передовой
ВСУ атаковали город под Костромой
Названо имя самого сексуального мужчины в мире
В двух российских аэропортах сняли ограничения на полеты
Спасательная операция на месте крупного ДТП с поездом попала на видео
К Земле приближаются сильные магнитные бури уровня G4
Освобождение Купянска, НАТО калечит ВСУ: новости СВО к утру 6 ноября
Стало известно, как Европа спасает свою экологию за счет Украины
Бойцы ВСУ переходят на новый мессенджер
Мощный взрыв на заводе в Миссисипи попал на видео
Еврокомиссия готовит две альтернативы «репарационному кредиту» Украине
В Госдуме раскрыли размер пенсии в 2026 году
Банки начали отклонять более половины заявок на ипотеку
Хирург объяснил, каким людям лучше не делать пластических операций
Составлен список продуктов, способствующих сжиганию жира
В Миссисипи взорвался завод по производству аммиака
Онищенко отверг идею сокращения летних каникул для начальных классов
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Идеальный салат на Новый год — простой и вкусный: точно займет место на столе наравне с оливье и шубой
Общество

Идеальный салат на Новый год — простой и вкусный: точно займет место на столе наравне с оливье и шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.