Банки начали отклонять более половины заявок на ипотеку

Доля отказов по ипотеке впервые превысила 60%, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич пояснил, что такая тенденция наблюдается из-за ужесточения требований ЦБ, которые вступили в силу с 1 июля 2025 года.

Одобрение получают лишь 39% обращений, что на 10% меньше, чем в начале года, сказано в материале. Все потому, что кредитным организациям становится невыгодно выдавать ипотеку тем, кто уже откладывает более половины своего дохода на погашение долгов и вносит маленький первоначальный взнос, указал эксперт.

Ранее стало известно, что объем выданной ипотеки в России снизился на 33,5% за девять месяцев текущего года по сравнению с соответствующим периодом прошлого. Речь идет о сумме в 2,59 трлн рублей. При этом объем выданной ипотеки в сентябре составил 399,2 млрд рублей, а средний размер выдаваемого кредита в указанном месяце достиг 5 млн рублей (+3,6% к августу 2025-го).

До этого риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова рассказала, что цены на вторичное жилье на 80% ниже стоимости квартир в новостройках из-за отсутствия льготной ипотеки. Она отметила, что у собственников вторичного жилья при продаже нет возможности пользоваться различными маркетинговыми инструментами, например рассрочкой.