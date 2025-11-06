Шуба, но не та: этот рецепт селедки под шубой взорвет ваше представление

Мы переосмыслили культовую селедку под шубой, упаковав ее в рулетики из хрустящего лаваша. Это не просто закуска, а мини-произведение искусства для вашего стола.

Начните с подготовки начинки. Отварные свеклу, картофель и морковь превратите в нежное пюре, используя мелкую терку. Вареные яйца измельчите, а филе сельди нарежьте тонкими, почти прозрачными ломтиками. Лаваш разрежьте на прямоугольные полосы — это будут основы для будущих рулетов.

На каждую полосу лаваша тонким слоем нанесите майонез. Затем распределите картофельную массу, создавая ровный пласт. Следом идет морковь, за ней — слой яиц. Самый яркий акцент — свекольное пюре — расположите поверх предыдущих слоев. Финал композиции — несколько кусочков ароматной сельди.

Осторожно сверните лаваш в рулет, заверните в пищевую пленку и отправьте на холод на 30–40 минут.

