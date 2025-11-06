Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 10:02

Шуба, но не та: этот рецепт селедки под шубой взорвет ваше представление

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мы переосмыслили культовую селедку под шубой, упаковав ее в рулетики из хрустящего лаваша. Это не просто закуска, а мини-произведение искусства для вашего стола.

Начните с подготовки начинки. Отварные свеклу, картофель и морковь превратите в нежное пюре, используя мелкую терку. Вареные яйца измельчите, а филе сельди нарежьте тонкими, почти прозрачными ломтиками. Лаваш разрежьте на прямоугольные полосы — это будут основы для будущих рулетов.

На каждую полосу лаваша тонким слоем нанесите майонез. Затем распределите картофельную массу, создавая ровный пласт. Следом идет морковь, за ней — слой яиц. Самый яркий акцент — свекольное пюре — расположите поверх предыдущих слоев. Финал композиции — несколько кусочков ароматной сельди.

Осторожно сверните лаваш в рулет, заверните в пищевую пленку и отправьте на холод на 30–40 минут.

Ранее мы писали о том, как приготовить творожную запеканку без муки

Оксана Головина
О. Головина
