Российские бойцы под огнем ВСУ 12 часов выносили раненого товарища

Российские штурмовики с позывными Учур, Айвенго и фельдшер Зверобой 12 часов несли через лес раненого товарища под огнем ВСУ, выполняя боевое задание, сообщила пресс-служба Министерства обороны России. Инцидент произошел в октябре во время одного из первых боевых заданий подразделения.

Со слов военнослужащих, ночь им пришлось провести в укрытии, а раненого удалось обнаружить только утром. Его нашли в небольшой ложбине среди гильз и поврежденного снаряжения. Раненого бойца уложили на плащ-палатку и несколько часов несли через лес под огнем, после чего передали эвакуационной группе для доставки в безопасную зону.

Ранее стало известно, что военнослужащий группы эвакуации Южного военного округа с позывным Орин в ходе одного из штурмов под непрерывным огнем противника вынес с линии соприкосновения 20 раненых бойцов. На выполнение этой задачи, по словам самого военного, ушло почти 24 часа без сна, при постоянном обстреле из минометов и атаках беспилотников со стороны ВСУ.

До этого сообщалось, что штурмовик морской пехоты Иван Антонов с позывным Сова в зоне специальной военной операции бросился на помощь товарищу с позывным Борода, подорвавшемуся на взрывном устройстве, и сам получил тяжелое ранение, лишившись ноги. Российскому военнослужащему удалось протащить сослуживца на несколько метров до момента второго взрыва, после которого его отбросило под автомобиль.