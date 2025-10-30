Бомбы в трупах, бонусы за дезертиров, 170 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 30 октября

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. В ночь на 30 октября над РФ сбили 170 беспилотников. В Белгородской области дрон гнался за машиной чиновницы. В Запорожье солдаты ВСУ подкладывали под двери домов тела сослуживцев со взрывчаткой. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на российские регионы — в материале NEWS.ru.

ПВО сбила 170 беспилотников над регионами России

В ночь на 30 октября средства ПВО уничтожили 170 украинских беспилотников самолетного типа над 15 регионами РФ, сообщили в Минобороны. Больше всего дронов были сбиты над Брянской областью — 48. Еще 21 БПЛА уничтожили над Воронежской областью, 16 — над Нижегородской, 15 — над Калужской, 14 — над Ростовской, 10 — над Курской, заявили в военном ведомстве.

«По предварительной информации, пострадавших нет. В результате падения обломков незначительные повреждения получил объект инженерной инфраструктуры. На месте работают специалисты», — сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Кроме того, в ночь на 30 октября по девять беспилотников сбили над Тульской областью и Московским регионом. Шесть аппаратов летели на столицу.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В Минобороны добавили, что по пять дронов уничтожили над Рязанской, Новгородской и Волгоградской областями, по четыре — над Белгородской, Орловской и Крымом, еще один — над Липецкой областью.

Еще три украинских дрона атаковали Курскую область утром с 08:00 до 11:00, добавили в Минобороны. Все они были уничтожены дежурными средствами ПВО.

Из-за угрозы атаки БПЛА четыре аэропорта приостановили работу прошедшей ночью, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Речь идет о воздушных гаванях Владикавказа, Грозного, Магаса и Нижнекамска.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — отметил Кореняко.

Кроме того, ограничения вводились в аэропортах Волгограда, Калуги, Саратова, Ижевска и Ярославля, уточнил он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мирные жители погибли в результате атак ВСУ на Белгородскую область

За прошедшие сутки Белгородская область подверглась атаке 99 беспилотников ВСУ, написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, есть раненые и погибшие.

«В селе Замостье от атаки дрона пострадали две мирные жительницы. Женщины продолжают лечение в городской больнице № 2 Белгорода. В городе Шебекино в результате ударов FPV-дронов по производственному предприятию погиб мужчина. Три человека получили ранения. По оценке медиков, один из них находится в тяжелом состоянии. В селе Новая Таволжанка при детонации дрона пострадали мужчина и женщина. Они продолжают лечение амбулаторно», — рассказал Гладков.

По его словам, в селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа FPV-дрон сдетонировал о землю. Мужчину, получившего осколочные ранения головы и ног, вывезли бойцы самообороны. Женщина с баротравмой была госпитализирована, отметил Гладков.

Он уточнил, что в результате атак противника в Белгородской области были повреждены несколько коммерческих объектов, автомобилей и частных домов. Помимо этого, получили повреждения две линии электропередачи и храм в селе Борисовка.

«Сегодня во время рабочей поездки по приграничью за машиной главы администрации Белгородского района Татьяны Петровны Кругляковой начиная с Салтыково гнался вражеский дрон. И догнал в Ясных Зорях. Водитель и Татьяна Петровна успели покинуть автомобиль прямо перед ударом. Транспортное средство сгорело», — рассказал Гладков.

Он также сообщил, ночью регион подвергся 14 обстрелам ВСУ. По словам губернатора, по городам и селам было выпущено 73 боеприпаса.

Минобороны РФ не комментировало информацию об ударах украинских военных по Белгородской области.

Офицеры ВСУ устроили вечеринку в Краматорске и поплатились за это

В Краматорске офицеры ВСУ и Службы безопасности Украины (СБУ) устроили вечеринку, сообщил в Telegram-канале координатор подполья Сергей Лебедев. По его словам, российские военные ударили по особняку, где проходило празднование.

«Возле дома стояла пара десятков очень крутых машин. Прилет нарушил идиллию. СБУ мечется, скорые кого-то вывозят, раскопки продолжаются», — добавил Лебедев.

О количестве жертв удара пока не сообщается. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Украина потеряла 100 тысяч молодых мужчин за два месяца

Почти 100 тысяч молодых украинцев покинули страну за два месяца после отмены ограничений на выезд, пишет The Daily Telegraph. Отмечается, что большая часть граждан уехала в Германию.

«С момента смягчения правил 28 августа страну покинули 98,5 тыс. молодых украинцев. Для сравнения — с января по конец августа 2025 года границу с Польшей пересекли 45,3 тыс. граждан Украины в возрасте 18–22 лет», — говорится в сообщении.

Украинские солдаты получают денежные бонусы за убийство дезертиров

Солдатам ВСУ платят бонусы за убийство дезертиров, сообщил военнослужащий 14-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Сергей Дзюба.

«Если не даем убежать с позиций, если пресекаем — есть бонусы. Были случаи, когда военные получали средства за гибель [дезертиров]», — сказал он.

В Запорожье солдаты ВСУ подкладывали под двери домов тела сослуживцев со взрывчаткой

В селе Егоровка Запорожской области украинские военные минировали входы в некогда жилые дома, рассказал ТАСС помощник гранатометчика 64-й бригады группировки войск «Восток» с позывным Зуб.

«Могут под тела [погибших сослуживцев] что-то подложить, тела под двери, закрепить их к двери. Таким образом, дверь открываешь, она может быть заминирована. Мы подходим, кидаем кошку (саперное оборудование), разматываем, дергаем эту дверь. Если ничего не произошло, уже хорошо, открываем ее. Либо она взрывается», — сказал боец.

