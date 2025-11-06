В Волчанске Харьковской области российские военные взяли в плен двух бойцов 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады Вооруженных сил Украины, сообщили РИА Новости представители силовых структур России. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Взяты в плен двое военнослужащих 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ, — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что на видео сняли массовую сдачу в плен украинских солдат под Красноармейском. Все попытки ВСУ вырваться из котла провалились. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

До этого боец с позывным Кольт рассказал, что снайперы 25-й армии Западной группировки захватили украинского разведчика на Краснолиманском направлении. Он отметил, что солдат уверял, что он «совсем недавно попал на фронт», но его слова вызывают сомнения. Кольт подчеркнул, что пленный оказался опытным бойцом. Военнослужащий добровольно сдался, подняв руки после встречи с российскими солдатами в лесу.

Украинский военнопленный Евгений Радченко обратился к своим сослуживцам с призывом сдаваться в плен. Он также попросил их не подвергать свою жизнь опасности ради президента Украины Владимира Зеленского. Украинец поделился, что был мобилизован, несмотря на проблемы со здоровьем. Затем в течение месяца проходил подготовку в Черниговской области и был отправлен на фронт.