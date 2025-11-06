Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 ноября 2025 в 12:16

Российские солдаты сбили за сутки 261 украинский беспилотник в зоне СВО

Минобороны: российские силы ПВО сбили 261 украинский БПЛА в зоне СВО

Российские средства ПВО в ходе проведения спецоперации на Украине сбили за сутки 261 беспилотный летательный аппарат самолетного типа ВСУ, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, также были ликвидированы две управляемые авиабомбы.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 261 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — сказано в сообщении.

Ранее в Минобороны сообщили, что украинские военные добровольно сдались в плен в Красноармейске в ДНР, так как оказались покинуты командованием в окружении. По словам одного из бойцов ВСУ, им приходилось прятаться в подвалах без еды, воды и боеприпасов.

Также стало известно, что группа солдат 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ сдалась в плен в Днепропетровской области. Бойцы поблагодарили российских военнослужащих за спасение от гибели и признались, что их бросили на первую линию обороны без подготовки, вооружения, связи и снабжения. Также солдаты призвали сослуживцев к массовой сдаче в плен.

