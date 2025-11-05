Работу подрядчиков на космодроме Восточный ограничили из-за долгов

Вид на мобильную башню обслуживания (МБО) на территории космодрома Восточный в Амурской области

Дальневосточная энергетическая компания (ДЭК) ввела ограничение на потребление электроэнергии на ряде объектов генерального подрядчика строительства второй очереди космодрома Восточный из-за долгов, сообщил ТАСС. Задолженность за ресурсы превысила 51 млн рублей.

Под ограничительные меры попали объекты строительной компании, используемые на площадке стартового комплекса космического ракетного комплекса «Ангара». В ДЭК уточнили, что ежемесячно потребление энергии на этих объектах составляет 4 млн рублей. Энергетическая компания неоднократно требовала от руководства «ПСО „Казань“» погасить задолженность.

Генподрядчик обещал оплату до 31 марта, но не выполнил обязательств, — приводятся в сообщении слова исполнительного директора ДЭК Виталия Стороженко.

В компании отметили, что шли навстречу генподрядчику, однако обязательства не были выполнены. Теперь ДЭК не только усилит ограничительные меры в случае отсутствия оплаты, но и планирует подать в суд заявление о признании ООО «ПСО „Казань“» банкротом.

Ранее на территорию космодрома Восточный проник медведь. Хищник заблудился в системе ограждений космического объекта. Обнаруживший животное сотрудник космодрома зафиксировал происшествие на видео. На записи видно, как работник открывает ворота, чтобы предоставить медведю возможность свободно покинуть территорию.