06 ноября 2025 в 10:10

Оверчук: открытие ж/д пути из РФ в Армению стало вкладом в мир на Кавказе

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Новый железнодорожный маршрут между Россией и Арменией, пролегающий через Азербайджан и Грузию, станет ощутимым вкладом в установление мира на Южном Кавказе, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Он подчеркнул, что запуск железнодорожного сообщения является прямым результатом договоренностей, достигнутых лидерами России, Армении и Азербайджана, а также работы трехсторонней рабочей группы под совместным руководством вице-премьеров трех стран, передает Sputnik Армения.

По словам вице-премьера, новый маршрут усиливает транспортную связанность России со странами Южного Кавказа, расширяет доступность армянского рынка для товаров из государств — членов ЕАЭС, а также открывает новые возможности для армянских производителей в рамках союза. Оверчук также выразил благодарность Грузии за конструктивное участие в этом процессе.

Символично, что первым грузом, идущим по этой дороге, стало российское зерно — один из самых важных символов жизни и созидания, что еще раз подчеркивает общее стремление к установлению мира на Южном Кавказе, переход от конфронтации к сотрудничеству, — добавил Оверчук.

Ранее в в пресс-службе Минтранса РФ сообщили, что Российские железные дороги организовали первую поставку российского зерна в Армению через территорию Азербайджана. Партия пшеницы объемом более тысячи тонн отправилась со станции Димитровград в Ульяновской области и направляется на станцию Даларик Южно-Кавказской железной дороги.

