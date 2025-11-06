«Флер истории»: первый продюсер SHAMAN объяснил, почему певец женился в ДНР Продюсер Яковлев: SHAMAN женился в Донецке из-за флера меняющейся истории

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) женился в Донецке из-за флера меняющейся истории, предположил в беседе с NEWS.ru первый продюсер исполнителя Александр Яковлев. Он признался, что SHAMAN удивил его выбором места для бракосочетания. Артист и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сыграли свадьбу 5 ноября.

То, что выбрали Донецк, это, наверное, какой-то флер меняющейся истории. На тех территориях сейчас куется новая Россия. И быть в гуще событий, зародить там семью — наверное, прикольно и здорово. Ярослав всегда любил эпатировать и удивлять, на этот раз удивил бракосочетанием в Донецке. Реально удивил! — подчеркнул продюсер.

Яковлев отметил, какой у SHAMAN сложный путь, с «кучей и препонов, и событий». Продюсер пожелал певцу обычного человеческого счастья и отметил, что хотел бы видеть крепкий и долгий брак артиста с Мизулиной. Он также выразил надежду на появление у пары детей.

Недавно мы встречались на каком-то мероприятии. Поздоровались, обнялись. Он выглядит счастливым, пусть все у него будет хорошо, — заключил Яковлев.

Ранее телеведущая Роза Сябитова поздравила с бракосочетанием певца и Мизулину. Сваха пожелала им счастья и любви, а также выразила надежду, что молодожены будут стремиться к взаимопониманию ради укрепления отношений.