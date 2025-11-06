Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 10:14

«Флер истории»: первый продюсер SHAMAN объяснил, почему певец женился в ДНР

Продюсер Яковлев: SHAMAN женился в Донецке из-за флера меняющейся истории

Ярослав Дронов (SHAMAN) Ярослав Дронов (SHAMAN) Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) женился в Донецке из-за флера меняющейся истории, предположил в беседе с NEWS.ru первый продюсер исполнителя Александр Яковлев. Он признался, что SHAMAN удивил его выбором места для бракосочетания. Артист и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сыграли свадьбу 5 ноября.

То, что выбрали Донецк, это, наверное, какой-то флер меняющейся истории. На тех территориях сейчас куется новая Россия. И быть в гуще событий, зародить там семью — наверное, прикольно и здорово. Ярослав всегда любил эпатировать и удивлять, на этот раз удивил бракосочетанием в Донецке. Реально удивил! — подчеркнул продюсер.

Яковлев отметил, какой у SHAMAN сложный путь, с «кучей и препонов, и событий». Продюсер пожелал певцу обычного человеческого счастья и отметил, что хотел бы видеть крепкий и долгий брак артиста с Мизулиной. Он также выразил надежду на появление у пары детей.

Недавно мы встречались на каком-то мероприятии. Поздоровались, обнялись. Он выглядит счастливым, пусть все у него будет хорошо, — заключил Яковлев.

Ранее телеведущая Роза Сябитова поздравила с бракосочетанием певца и Мизулину. Сваха пожелала им счастья и любви, а также выразила надежду, что молодожены будут стремиться к взаимопониманию ради укрепления отношений.

SHAMAN
Екатерина Мизулина
свадьбы
продюсеры
Донецк
Диана Авилкина
Д. Авилкина
Виктория Катаева
В. Катаева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Совфеде ответили на сообщения Сеула об отправке военных КНДР в зону СВО
В Росфинмониторинге объяснили, можно ли оплачивать товары переводом
В Госдуме выступили против идеи уменьшить длительность летних каникул
Стало известно, сколько чиновников задержали в России в 2025 году
Таможенники обнаружили ценную литографию при попытке незаконного ввоза
Тюменский производитель мяса «кормил» покупателей сальмонеллой
В России зафиксировали новые вспышки ВИЧ-инфекции
В Грузии объяснили необходимость запрета оппозиционных партий
Натуральные ткани возвращаются: почему хлопок снова в моде
На энергоблоке Нововоронежской АЭС завершили ремонт с модернизацией
Оскорбившей участников СВО блогеру из Иркутска назначили суровое наказание
Погода в Москве в четверг, 6 ноября: жителям предсказали рекордное тепло?
Список погибших из-за пожара в Сургуте расширился
В России разработали первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 6 ноября: где сбои в России
Музкритик раскрыл, какой альбом стал лебединой песней группы Queen
Появились новые детали о погибших при пожаре в Сургуте
Рютте съязвил о заседании Совбеза РФ по ядерным испытаниям
Пожелавшую смерти бойцам СВО блогера осудили за другое преступление
Иноагенты готовят кампанию против участников СВО на выборах в Госдуму
Дальше
Самое популярное
Идеальный салат на Новый год — простой и вкусный: точно займет место на столе наравне с оливье и шубой
Общество

Идеальный салат на Новый год — простой и вкусный: точно займет место на столе наравне с оливье и шубой

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.